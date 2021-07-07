Политика

Зеленский настроен привлечь «мощь США» к завершению войны на Донбассе

Мирный процесс не работает

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что ради привлечения представителей Соединенных Штатов Америки в переговорный процесс по оккупированному Донбассу можно создать новый формат. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе, передает УРА-Информ.

Российская сторона, как отметил президент, тормозит переговорный процесс.

«Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться в Германию на встречу с Канцлером Ангелой Меркель. Встреча должна состояться 12 июля.

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