Венгрия прекращает пропуск на двух пунктах границы с Украиной: подробности

Венгрия перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты «Барабаш» и «Лонья».

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Венгрия приняла решение до конца июля прекратить пропуск в двух пунктах на границе с Украиной. Об этом сообщило украинскую сторону Главное управление полиции Венгрии.

Таким образом, с второго по 30 июля этого года Венгрия перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска «Барабаш» (с украинской стороны — «Косино») и «Лонья» (с украинской стороны «Звонково»), пишет УРА-Информ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

«Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранслужбы», — отметила Государственная пограничная служба.

Ранее мы сообщали, что Венгрия назвала условия снятия вето на вступление Украины в НАТО.