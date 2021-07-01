Стало известно, чего боится Зеленский больше всего

Президент боится тарифного майдана

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Уже в ближайшее время у президента Украины Владимира Зеленского и его команды могут начаться серьезные проблемы. При этом речь идет не о проблемах с Российской Федерацией и Владимиром Путиным, который в последнее время активно разговаривает на тему Украины.

Источник сообщает, что больше всего в Офисе Президента боятся осенью начала тарифного майдана, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Летигимный.

«Пока единственный козырь у Офиса Президента в этом кейсе – это обвинить олигархов и Россию в попытках раскачать ситуацию изнутри, а также подключить СБУ, устроив «репрессии» в стиле Партии Регионов, когда будут пытаться разгонять и прессовать всех, кто будет выступать против роста тарифов», — пишет паблик.

Источник добавляет, что с ростом тарифов в ОП ничего сделать не могут, цены растут в мире, а в бюджете их больше не стало за последнее время. Поэтому в ручном режиме если Президент попытается остановить рост тарифов – это вызовет негодование ТНК, и Украина в очередной раз лишится кредита МВФ.

Отмечается, что тарифы на тепло вырастут уже осень минимум на 50%, а на электричество — на 35-60%.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ответил на слова Путина о НАТО в Украине.