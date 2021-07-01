Суд вынес решение по делу Бритни Спирс: что известно

Суд не стал на сторону певицы

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Суд в Лос-Анджелесе отклонил ходатайство о лишении отца Бритни Спирс надзора за ее имуществом, говорится в судебных документах. Он сам просил расследовать утверждения его дочери о жестоком обращении со звездой во время его многолетней опеки.

На прошлой неделе американская певица Бритни Спирс обратилась в суд высшей инстанции Лос-Анджелеса с просьбой прекратить ее опекунство, которому она подвергалась почти 13 лет назад. С тех пор отец 39-летней певицы, Джеймс Спирс, курировал практически все аспекты ее жизни, пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

— Я чувствую, что все выступают против меня, я чувствую себя запуганной, игнорируемой и одинокой. Я устала от одиночества, — сказала она во время 20-минутного выступления в суде. Она обратилась в суд с просьбой назначить Bessemer Trust единственным руководителем ее состояния.

Хотя решение суда в среду было принято менее чем через неделю после выступления певицы, оно не является результатом этих показаний. Приговор касается заявления, поданного адвокатом Бритни Спирс в ноябре прошлого года. Решением судьи Бренды Пенни фонд Bessemer Trust был назначен соруководителем поместья певца. Однако заявление о лишении отца артистки контроля над ее имуществом было отклонено.

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