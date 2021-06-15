Политика

НАТО: Украина получит членство в Альянсе через ПДЧ

Раньше в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок

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Лидеры НАТО одобрили официальное коммюнике по итогам саммита Альянса в Брюсселе. Наконец-то изменилась риторика по отношению к Украине и теперь ней применяются те же формулировки, что и к Грузии.

«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», — говорится в документе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Раньше в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2016 года.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.

«Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО «, — говорится в коммюнике саммита.

Ранее украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС.

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