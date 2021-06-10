Крупнейший водоем ОРЛО местные «власти» решили не спасать: в чем проблема

Исаковское водохранилище продолжает пересыхать

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Крупнейший водоем ОРЛО Исаковское водохранилище продолжает пересыхать. За последние пару лет вода ушла от берега почти на десяток метров.

Основная причина известна – то, что из закрытой шахты Романовской прекратился водоотлив, который являлся основным источником пополнения воды для водохранилища. Шахтный водоотлив – это до 70 процентов наполнения Исаковского водохранилища, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Причину его обмеления признали местные «власти», а «главарь» «республики» Леонид Пасечник неоднократно обещал решить проблему. Планировалась откачка с глубины 320 м двумя насосами производительностью 700м3/ч, напор 400м. Но надежды на этот проект не оправдались – нет денег. В результате выяснилось, что, увы, финансирование на откачку шахтных вод шахты «Романовская» выделено не будет.

«И теперь концепция поменялась – видимо, поступил указ активно распространять информацию о том, что крупнейший в ЛНР водоем стремительно пересыхает исключительно в силу природных, метеорологических процессов. К этом подключают местных «специалистов» – пишет паблик.

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