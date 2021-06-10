Общество

Настоящий квест: жители ОРДО рассказали, как из «ДНР» попасть в Седово

Нужно заполнить целую анкету с рядом конфиденциальной информации

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Не так легко жителям ОРДО в этом году отправится на курорт в «ДНР». И дело вовсе не в деньгах, хотя и их не так много у местного населения.

Чтобы попасть на отдых в Новоазовский район в Седово или Безыменное нужно пройти настоящий квест. Поселиться удастся только у тех, кто официально оформился и получил статус ФЛП (физическое лицо предприниматель), пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Также кроме этого, необходимо забронировать жилье – через сайты, соцсети, прямые контакты с владельцами или администраторами пансионатов. Потом нужно дождаться подтверждения брони и анкеты, которую должен прислать представитель пансионата.

Следующий этап – нужно заполнить эту анкету, указав целый перечень конфиденциальной информации. Кроме личных данных, в таблице указывается номер и IMEI телефона, адрес прописки и постоянного места жительства, данные транспортного средства, на котором будет перемещаться отпускник, и данные владельца транспортного средства. Дальше нужно отправить анкету обратно.

На следующим этапе владелец отеля или комнаты должен передать данные на контрольно-пропускной пункт, с указанием даты заезда. Тогда должен быть оформлен пропуск.

Ранее мы сообщали, что крупнейший водоем ОРЛО местные «власти» решили не спасать.

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