Общество Происшествия

ОРДЛО несет опасность для Азовского моря: Шмыгаль объяснил почему

На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт

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На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур. Это несет прямую опасность для региона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе разговора со Специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает УРА-Информ.

На некоторых объектах Донбасса, по словам главы правительства, есть риск попадания загрязненной радиацией воды в питьевые горизонты. После этого загрязненная вода через речную систему может попасть в акваторию Азовского моря.

«Для обследования этого участка необходимо направить экспертов МАГАТЭ. Организация такой наблюдательной миссии — это вклад в безопасность региона. Ведь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей располагалось почти 1200 источников ионизирующего излучения», — отметил Шмыгаль.

При этом, на Донбассе, по словам премьера, есть пространство для создания новой экономики, которая будет основана на климатической нейтральности.

«Эта территория богата сырьем, там есть квалифицированные кадры. Там может быть создан кластер современных производств. В Правительстве уже разрабатывают соответствующую стратегию, целью которой является создание особых стимулов для инвесторов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пропагандисты из РФ считают, что бюрократия «уничтожает русский мир». Жители других стран, которые получили гражданство России, вынуждены выбивать российские пенсии через суд.

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