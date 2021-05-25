Выборы в Госдуму: в РФ привлекут жителей ОРДЛО для голосования

В ЦИК рассматривается большое количество предложений

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Центральная избирательная комиссия РФ на данный момент прорабатывает много разных вариантов для привлечения к голосованию на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО. Об этом заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, передает УРА-Информ.

Она подчеркнула, что в ЦИК рассматривается большое количество предложений.

«Да, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой уже есть», — отметила глава ЦИК.

В Ростовской области, по ее словам, организуются специальные участки для тех, кто может прибыть на голосование из оккупированных территорий Донбасса.

«Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции. Но есть технологическая сложность, поскольку нужно найти способ верификации. Потому что люди у нас на едином портале госуслуг должны быть зарегистрированы, это обязательно, тут надо место регистрации определять», — добавила чиновница.

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