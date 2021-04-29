В «ДНР» придется заплатить за пропуск на курорты: что известно

За проезд в Безыменное придется заплатить две тысячи рублей

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В «ДНР» недавно помпезно заявили, что к лету будет проведено благоустройство курортов Азовского побережья: Новоазовск, Седово и Безыменное. На эти цели якобы было выделено общей сложности около 15 млн. руб.

Это средства должны пойти на ликвидацию свалок, высадку деревьев, восстановление уличного освещения, благоустройство парковых территорий и прибрежных зон. Однако жители Безыменного сообщают, что в населенном пункте ввели пропускную систему, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Скорее всего, что началась отрабатываться система, при которой отдыхающим придется платить две тысячи рублей за то, чтобы попасть к Азовскому морю.

«В прошлом сезоне пляжи Безыменного были забиты — такого местные не видели уже давно. Хотя пляжем эту прибрежную полосу назвать сложно, она не особо пригодна для отдыха, особенно – с детьми. Но люди тянулись в поселок, так как попасть в заблокированное властями Седово стало целой проблемой. Тут можно было снять у какой-нибудь бабули рублей за 200 комнату», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» придется «служить» бесплатно.