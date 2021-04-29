В «ДНР» придется «служить» бесплатно: что придумали «власти»

Денис Пушилин подписал «указ»

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Вчера, 28 апреля, так называемый главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин выдал новый «указ». Он, несомненно, «порадует» мужчин призывного возраста ОРДО и их близких.

Он подписал распоряжением, которое вступает в силу со дня опубликования, то есть – с 28 апреля. В документе идет речь о подготовке к призыву граждан «ДНР» на военную службу в 2021 году. Казалось, вроде бы, «обычный» документ, но в нем есть несколько важных моментов, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«В распоряжении не указано слово «срочная», говорится лишь, что мероприятия будут проводиться на территории «Донецкого общевойскового командного училища». На базе этого заведения будут обеспечены все условия для призывников – проживание, питание, безопасность, все – кроме денежного довольствия», — пишет источник.

Таим образом, местным жителям придется «служить» бесплатно. Также «минздраву» было поручено организовать медосмотр тех, кто попадает под воинский призыв.

Ранее мы сообщали, что ВСУ провели успешную операцию против боевиков под донецким аэропортом.