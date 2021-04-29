Россия действует против Европы: продвигает свою вакцину, к которой есть вопросы

Россия продвигает свою вакцину как может

Время чтения: 49 Секунд

Агентство ЕС опубликовало отчет в среду, в котором оценивает, что Россия начала кампанию, в которой министерства, компании и прокремлевские СМИ участвуют в продвижении вакцины Спутник V и распространяют фейковые новости о том, что Запад и ЕС пытаются ей навредить.

«Российская кампания по продвижению вакцины Sputnik V ускорилась, почти ежедневно в ней участвуют государственные органы, государственные предприятия и государственные средства массовой информации», — говорится в отчете, пишет УРА-Информ.

Официальный аккаунт Спутник V в Твиттере ответил на отчет ЕС в среду вечером серией твитов, в которых утверждалось, что вакцина «подвергается неудачным ежедневным новостным атакам, в основном со стороны некоторых СМИ в странах ЕС».

Европейская комиссия, которая подписала действующие контракты с производителями вакцин от имени стран ЕС, не намерена заказывать Спутин V, но министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил в начале апреля, что Берлин планирует переговоры с Россией, чтобы выяснить, может ли индивидуальный заказ иметь смысл.

Венгрия была первой страной ЕС, которая начала использовать Спутник V.

Ранее мы сообщали, что Бразилия отказывается от импорта российской вакцины.