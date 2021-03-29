В Украине будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей — врач

Сейчас главный показатель – это количество госпитализаций

Время чтения: 43 Секунд

Украина еще не находится на пике заболеваемости от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала кардиолог Екатерина Амосова.

Специалист заявила, что сейчас еще нельзя говорит ни о пике по госпитализации, ни по смертности. В тоже время она добавила, что основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Амосова отметила, что показатели выше пяти тысяч – э то абсолютный рекорд, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем», — заявила врач.

Она также поделилась своим мнением по поводу коллективного иммунитету в Украине.

«Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей», — сказала она.

Ранее другой специалист заявил, что в Украине будет сумасшедшая заболеваемость.