Экономика

Пенсия в 7000 гривен: как ее получить

Это касается уже будущих пенсионеров, а не теперешних

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Сейчас у большинства украинцев весьма маленькая пенсия, которую едва хватает на оплату всех коммунальных услуг, не говоря о том, что еще целый месяц нужно на что-то жить. Однако у будущих пенсионеров ситуация может измениться.

Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что Министерство вместе с Парламентом разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен. Такие пенсии возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников — солидарного и накопительного уровней — 7 тысяч гривен. Это средняя выплата», — заявила Лазебная.

Она добавила, что если на протяжении 35 лет украинец будет откладывать каждый месяц по 600 гривен, о в будущем на протяжении 15 лет он сможет получать 3200 каждый месяц. Плюс 3500 из солидарной системы и получается весьма неплохая пенсия.

На данный момент законопроект о накопительной пенсии разрабатывает профильный комитет Рады.

Ранее мы сообщали, что ПФУ приостанавливает выплаты для пенсионеров-переселенцев.

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