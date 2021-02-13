Коронавирус в Украине: начался стремительный рост заболеваемости

Наибольшее число заболевших новой пневмонией подтвердили в Ивано-Франковской области

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По состояние на утро 13 февраля на территории Украины зарегистрировано 5182 новых случаев коронавирусной болезни нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что заразились еще 330 детей и 226 сотрудников медицинской сферы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Так, известно, что за прошедший день было доставлено в медучреждения 1889 граждан Украины. Также выписали из больниц 1658 человек. При этом, скончались в результате недуга 111 человек, а побороли пневмонию нового типа 6144 человек.

За сутки было проведено 40 806 тестов. Из них методом ПЦР —

25 059, методом ИФА — 15 747.

Наибольшее число заболевших новой пневмонией подтвердили в Ивано-Франковской области. Тут заразилось 668 человек. На втором месте идет Закарпатская область. Количество новых больных за сутки составило 485 человек. Третье место занимает Черновицкая область. Число новых случаев коронавирусной инфекции тут равно 384.

Ранее сообщалось, что Украина сократила список стран «красной зоны». По состоянию на 13 февраля в этот список попали 74 государства. Неделей ранее в списке было 80 стран.