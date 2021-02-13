«ДНР с административным центром в Донецке»: озвучен план Москвы по ОРДЛО

В Москве уже рассматривают вариант признания «ЛНР» и «ДНР» независимыми

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Российская Федерация якобы планирует объединить «ЛНР» и «ДНР» в единую республику. Она будет носить название «республика Донбасс». Ее административный центр будет базироваться во временно оккупированном украинском Донецке. Об этом сообщают правозащитники «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.

По данным источника правозащитников, в Москве уже рассматривают вариант признания «ЛНР» и «ДНР» независимыми. Это произойдет тогда, когда у жителей ОРДЛО будет достаточное количество паспортов России.

Кремль предполагает следующий сценарий для ОРДЛО:

«1. Проведение «референдума» о т.н. воссоединении «ЛНР» и «ДНР» с РФ и объединении «ЛНР» и «ДНР»;

2. По результатам «референдума» будет начат процесс объединения «ЛНР» и «ДНР» в «республику Донбасс» с административным центром в г. Донецк;

3. РФ признает независимость данной «республики» (как Абхазии, Приднестровья).

Первые процессы данного сценария уже начаты. По нашей информации, осенью 2021 года состоится т.н. «референдум»».

Стоит отметить, что это один из жестких сценариев признания «республик». Он предполагает возможную эскалацию конфликта на временно оккупированных территориях восточной Украины.

Ранее сообщалось, что бывший командир боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что ОРДЛО существует в некой «Матрице».