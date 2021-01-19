Общество

Пушилин сделал скандальное заявление в Крыму: что сказал главарь боевиков

Боевик признал Крым российским и заявил, что «республика» идет их путем

Время чтения: 42 Секунд

«Главарь» так называемой «ДНР» отправился в Крым с «рабочим» визитом. Там он не упустил возможность в очередной раз сделать скандальное заявление.

В Крыму Пушилин показался среди прочего в Севастополе. Он решил возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому по случаю 367-й годовщины Переяславской Рады, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Во время своего выступления он заявил, что «Крым» является российским, а также добавил, что «ДНР» идет именно их путем.

«С первых дней жители Донбасса и Крыма боролись за право вернуться на родину. Крым – российский. А мы пока еще идем этим путем, но каждый шаг приближает нас к главному – вхождению в состав России», — заявил Пушилин.

Ранее появилась информация, что Пушилин отправится в Крым. Точной информации о том, что будет делать там главарь боевиков не было, но по предположению инсайдеров отмечалось, что его могли вызвать российские кураторы.

Счастлив
Счастлив
64 %
Печален
Печален
12 %
Взволнован
Взволнован
2 %
Сонный
Сонный
4 %
Сердитый
Сердитый
10 %
Удивлён
Удивлён
8 %
4 2
В, , ,

Последние статьи

Украину в США рассматривают как страну третьего сорта — экс-нардеп

Винной инаугурация президента Джо Байдена без присутствия президента Украины

Украина станет козырем США — в РФ сделали неожиданное заявление

В РФ ждут назначения Байдена главой Белого дома

В ОРДЛО доверяют только одному украинскому политику: кто это

По мнению эксперта, больше всего в регионе доверяют Виктору Медведчуку

В «ДНР» ввозят российскую вакцину от ковида: как ее получить

80 тысяч доз Спутник V должны отправить в «республику»

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Отставка Шмыгаля: премьер не видит оснований для смены правительства

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap