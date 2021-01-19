Пушилин сделал скандальное заявление в Крыму: что сказал главарь боевиков

Боевик признал Крым российским и заявил, что «республика» идет их путем

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«Главарь» так называемой «ДНР» отправился в Крым с «рабочим» визитом. Там он не упустил возможность в очередной раз сделать скандальное заявление.

В Крыму Пушилин показался среди прочего в Севастополе. Он решил возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому по случаю 367-й годовщины Переяславской Рады, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Во время своего выступления он заявил, что «Крым» является российским, а также добавил, что «ДНР» идет именно их путем.

«С первых дней жители Донбасса и Крыма боролись за право вернуться на родину. Крым – российский. А мы пока еще идем этим путем, но каждый шаг приближает нас к главному – вхождению в состав России», — заявил Пушилин.

Ранее появилась информация, что Пушилин отправится в Крым. Точной информации о том, что будет делать там главарь боевиков не было, но по предположению инсайдеров отмечалось, что его могли вызвать российские кураторы.