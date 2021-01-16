Политика

Пушилин временно покинет «ДНР»: стала известна причина

«Главарь» «ДНР» собрался с рабочим визитом в Крым

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В ближайшее время так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин должен покинуть пределы «республики». Похоже, лидер боевиков собрался в командировку.

Так называемые местные «чиновники» говорят о том, что в ближайшее время Пушилин должен поехать в аннексированный Крым. На данный момент цель визита лидера боевиков неизвестна, однако сообщается, что в Крыму «главарь» «республики» намерен пробыть в Крыму три-четыре дня, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вольнодумец.

Источник также добавляет, что скорее всего, Пушилина вызывают российские кураторы, с которыми он должен провести рабочую встречу.

«Может российские кураторы хотят услышать внятный ответ о многомиллионных хищениях «чиновников» Пушилина, которые выявили различные российские проверки? В РФ так и не могут понять, куда в «ДНР» деваются деньги, которые выделяет Россия», предполагает блогер.

Ранее мы сообщали, что Пушилин с Никоноровой переезжают на ПМЖ в РФ.

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