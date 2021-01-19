Политика

Зеленскому не нравятся действия Кличко: мэр Киева готов включиться в президентскую гонку

Политические игры в Украине продолжаются

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравятся последние действия мэра Киева Виталия Кличко. Отмечается, что Офис президента и сам глава государства получил обновленную информацию по поводу амбиций городского главы столиц Украины.

Зеленскому крайне не нравится тот факт, что Владимир Кличко за спиной плетет политические интриги и нарушает их главную договоренность. Согласной не Кличко полностью руководит Киевом, а команда президентом – страной и никто «не заходит» на территорию один одного. Однако похоже, ситуация изменилась, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«У ОП есть информация, что Кличко начал собирать «денежные мешки – инвесторов» вокруг своей персоны, которую выдвинет в Президенты Украины на следующих выборах. Сейчас он уже собирает финансирование на свою избирательную кампанию в Президенты, а также под партию УДАР», — пишет паблик.

Сам Кличко предполагает, что у него есть окно возможностей, ведь рейтинг президента Украины продолжает падать.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял 9 решений по поводу рокировок в СБУ.

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