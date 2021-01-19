Экономика

Несмотря на действия Германии: США вводят новые санкции против Северного потока 2

Немцы сожалеют о таком решении.

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США проинформировали Германию, что планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика, участвовавшего в строительстве газопровода Северный поток — 2 из России в Германию, сообщило министерство экономики Германии.

«Мы сожалеем об этом решении», — сказал представитель министерства экономики в Берлине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Немецкая Handelsblatt ранее сообщила, что санкции США вступят в силу в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Санкции будут наложены на российское трубоукладочное судно «Фортуна» и его владельца — КВТ-РУС.

Согласно данным отслеживания судов Refinitiv, «Фортуна» все еще стоит на якоре в Балтийском море недалеко от Ростока на севере Германии.

Проект Северный поток — 2 — спорный вопрос между Москвой и Вашингтоном. Позицию США в этом вопросе поддерживают в Европе Украина и также Польша. Группа, стоящая за трубопроводом, приостановила работы в декабре 2019 года из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона, хотя проект близок к завершению.

Германия выступает за то, чтобы Северный поток 2 все-таки начал свою работу.

Ранее американский Сенатор заверял, что Северный поток — 2 никогда не будет поставлять газ.

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