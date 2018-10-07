Хабиб Нурмагомедов извинился за свой "горный нрав" перед жителями Вегаса

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов принес свои искренние извинения перед всеми фанатами и зрителями за свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Об этом передает ТАСС.
На пресс-конференции он признался, что кто-то из команды Макгрегора начал что-то кричать в адрес его религии и народа. Он не смог сдержаться и в порыве адреналина набросился на тренерскую команду и сопровождающий персонал Конора.
"Это плохо, но как люди могут говорить мне, зачем я перепрыгнул через забор, когда кто-то говорит о моей религии, о моем отце. ММА - это не спорт с образами, это спорт, в котором уважают соперника, я хочу, чтобы так было, хочу изменить эту игру", - подчеркнул Хабиб.
Кроме того, боец признался, что уже в раздевалке ему на мобильный позвонил лично Владимир Путин и поздравил с шикарной победой, что сильно подняло настроение после тяжелого спарринга.
Как сообщалось в "УРА-Информ", кавказский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил звание Абсолютного бойцовского чемпионата.