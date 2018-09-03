17:18 03.09.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА назвала претендентов на звание тренера года

Руководство Международной федерации футбола накануне объявило имена трех претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. Так, в число участников вошли полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах. 

ФИФА назвала претендентов на звание тренера года

Об этом сообщает ФИФА в своем микроблоге Тwitter.

Отметим, что за ранее указанных специалистов проголосовали больше всего болельщиков и экспертов.

В свою очередь из списка претендентов на награду выбыли: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Станислав Черчесов (сборная России), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико"), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде ("Барселона").

Победителя объявят в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого произошли значительные изменения. Возглавила таблицу сборная Франции, ставшая чемпионом мира-2018. Второе место занимает команда Бельгии, далее следуют бразильцы, хорваты и уругвайцы.


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