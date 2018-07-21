18:30 21.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Битва наций" - чего стоит ожидать от поединка Усик-Гассиев - ВИДЕО

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев на предспарринговой конференции заявили, что их поединок может побить рекорды телевизионных просмотров в мире бокса. 

Букмекеры более, чем в несколько коэффициентов отдают победу украинцу. На стороне Усика преимущество в предстоящем бое по количеству проведенных боев на профессиональном ринге. На победу Саши ставки принимаются с коэффициентом - 1,69. На победу Гассиева - 2,05. 

Напомним, что судьями, которые будут обслуживать поединок, находясь сбоку ринга станут:

– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк;

– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс;

– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Москве состоялась процедура взвешивания двух боксеров в тяжелой весовой категории между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком перед финалом. Так, Усик, владеющий поясами по версиям WBC и WBO, продемонстрировал на весах 89,9 кг.  Его визави из РФ имеет аналогичный вес в 90 кг.


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