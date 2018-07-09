15:35 09.07.2018 | Спорт | Новости
100198448:labazovych

В "Реале" считают, что Кейн мог бы заменить Роналду

Руководство мадридского клуба в последнии дни активно ищет замену Криштиану Роналду, который объявил об уходе из клуба и близок к переходу в "Ювентус". Так, на сегодняшний день карьеру в "Реале" может продолжить нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн.

В

Об этом информирует Marca.

По предварительной информации, купить Кейна будет проблематично из-за несговорчивости президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви. Тем не менее, если "Реалу" не удастся уговорить Леви, то руководители испанского клуба рассмотрят другие подходящие варианты.

К примеру, кандидатом на переход в "Реал" мог бы стать Роберт Левандовский. Однако, как известно, футболист неудачно провел чемпионат мира-2018, не забив ни одного мяча. При этом, еще одни вариантом для усиления атаки мог бы стать форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, но его кандидатуру "Реал" пока не рассматривает

Стоит добавить, что Кейн на чемпионате мира забил шесть мячей в четырех матчах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским "Ювентусом".


Поделиться
Читайте также:
 
Украина стала поставлять в Европу больше товаров Финляндия и Швеция договорились о совместном оборонном сотрудничестве На Прикарпатье распространяется рак картофеля - зараженные овощи есть нельзя Украина возьмет 75 миллионов евро кредита ЕИБ на безопасность дорог - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив