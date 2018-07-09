В "Реале" считают, что Кейн мог бы заменить Роналду

Об этом информирует Marca.

По предварительной информации, купить Кейна будет проблематично из-за несговорчивости президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви. Тем не менее, если "Реалу" не удастся уговорить Леви, то руководители испанского клуба рассмотрят другие подходящие варианты.

К примеру, кандидатом на переход в "Реал" мог бы стать Роберт Левандовский. Однако, как известно, футболист неудачно провел чемпионат мира-2018, не забив ни одного мяча. При этом, еще одни вариантом для усиления атаки мог бы стать форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, но его кандидатуру "Реал" пока не рассматривает

Стоит добавить, что Кейн на чемпионате мира забил шесть мячей в четырех матчах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским "Ювентусом".