ФК "Днепр" покинет украинскую Премьер-Лигу

В результате поединка "Днепр" потерпел поражение от полтавской команды.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный голевой момент случился в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте. Вячеслав Шарпар довел мяч из центра поля до штрафной "Днепра" и точно пробил в дальний угол - мяч залетел в ворота от штанги.

Таким образом, у "Днепра" осталось 22 очка и команда потеряла все шансы остаться в Премьер-лига на следующий сезон.

Ранее УРА-Информ сообщал, что луганская "Заря" усилилась двумя бразильцами.