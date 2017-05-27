23:02 27.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Днепр" покинет украинскую Премьер-Лигу

Сегодня в Полтаве состоялся матч предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Днепр".

ФК

В результате поединка "Днепр" потерпел поражение от полтавской команды.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный голевой момент случился в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте. Вячеслав Шарпар довел мяч из центра поля до штрафной "Днепра" и точно пробил в дальний угол - мяч залетел в ворота от штанги.

Таким образом, у "Днепра" осталось 22 очка и команда потеряла все шансы остаться в Премьер-лига на следующий сезон.

Ранее УРА-Информ сообщал, что луганская "Заря" усилилась двумя бразильцами.


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