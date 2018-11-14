16:52 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киевавтодоре заявили, что не ремонтируют дороги во время снегопада - ФОТО

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" заявили, что не укладывают асфальт во время снегопада. Соответствующее сообщение появилось на страничке коммунальной корпорации в соцсети Facebook.

В Киевавтодоре заявили, что не ремонтируют дороги во время снегопада - ФОТО

В пресс-службе отметили, что их предприятия не имеют отношения к проведению ремонтных работ. Таким образом, они сняли с себя обязанности в ремонте во дворах столицы.

Речь идет об укладке асфальта в Дарницком районе во дворах дома № 43 на улице Анны Ахматовой.

"Придомовые территории и межквартальные проезды не находятся на балансовом содержании коммунальных предприятий корпорации Киевавтодор", - говорится в сообщении.

В то же время украинцы в своих соцсетях заявили, что дорожники укладывали асфальт на Оболони и ул. Луговой возле новой АЗС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на киевскую спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП. Правоохранители призывают автомобилистов и прохожих соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, воздержаться от поездок на большие расстояния и ограничить время пребывания на улице.


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