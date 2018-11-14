В Херсоне 14 ноября цветет сирень - ФОТО

Отметим, что сирень "по второму кругу" цветет в Херсоне несмотря на то, что ночью и утром температура в городе уже несколько дней ниже отметки "ноль".

"14 ноября – а у нас продолжает цвести сирень!", - подписала фотографию местная жительница Татьяна Саломон.

Кстати, на снимке можно увидеть, что одинокая покрытая цветом веточка, находится на фоне деревьев без листьев.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сегодня утром 14 ноября в Киеве пошел первый снег и буквально застал врасплох коммунальные службы. Киев укутался в белое пуховое одеяло, но вместе с ним появились первые последствия сильного снегопада. Дороги заносит снегом, по всему Киеву водители стоят в огромных пробках, а на дорогах образовался транспортный коллапс.