В понедельник на Донбассе ранен украинский военнослужащий

При этом дважды противник применял вооружения, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил легкое ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Огневые налеты с применением минометов калибра 82-мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении.

По данным украинской разведки, один боевик был уничтожен, еще двое - ранены.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 11 ноября, боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Применения вооружения, запрещенного минского соглашениями - не зафиксировано. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.