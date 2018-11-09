22:53 09.11.2018 | Общество | Новости
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Twitter-аккаунт Илона Маска атаковали "криптовалютные боты"

Хакеры взломали несколько подтвержденных аккаунтов в Twitter Илона Маска. Об этом он позже написал на своей странице "новосозданной" странице Twitter.

Twitter-аккаунт Илона Маска атаковали

Киберпреступникам удалось "хакнуть" аккаунты британского дистрибьютора киностудии Pathe UK, универмага Matalan, американского издательства Pantheon Books и многих других предприятий.

Хакерам удалось замаскировать свои атаки под аккаунт Илона Маска, в котором было размещено сообщение об акции по раздаче криптовалюты, на которые "повелись" интернет-юзеры. 

В результате преступной деятельности, преступникам удалось выманить у пользователей биткоины на сумму свыше 170 тысяч долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале текущего месяца была совершена кибератака на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ). 


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