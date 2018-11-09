Twitter-аккаунт Илона Маска атаковали "криптовалютные боты"

Киберпреступникам удалось "хакнуть" аккаунты британского дистрибьютора киностудии Pathe UK, универмага Matalan, американского издательства Pantheon Books и многих других предприятий.

Хакерам удалось замаскировать свои атаки под аккаунт Илона Маска, в котором было размещено сообщение об акции по раздаче криптовалюты, на которые "повелись" интернет-юзеры.

В результате преступной деятельности, преступникам удалось выманить у пользователей биткоины на сумму свыше 170 тысяч долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале текущего месяца была совершена кибератака на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).