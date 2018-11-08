10:57 08.11.2018 | Общество | Новости
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Знаменитая модель попала в пикантную ситуацию - ВИДЕО

Известная супермодель Эль Макферсон оконфузилась на улицах Сиднея. Об этом сообщают международные СМИ.

Знаменитая модель попала в пикантную ситуацию - ВИДЕО

Знаменитая австралийская супермодель Эль Макферсон посетила цветочный магазин в Сиднее. Из магазина она вышла с роскошным букетом цветов.

Когда она направилась к припаркованному автомобилю, то внезапно, садясь на заднее сидение авто, Макферсон рухнула на землю.

На помощь женщине пришел водитель автомобиля, которой подал ей руку и помог подняться.

Вероятней всего, причиной падения супермодели стала неудобная обувь. На Эль Макферсон в тот день были туфли на высоком и очень узком каблуке.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дочь американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье впервые попробовала себя в роли модели на съемочной площадке под вспышками десятки камер.


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