В Грузии произошло два землетрясения

Подземные толчки магнитудой 5,1 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в западной части страны. Как сообщил национальный центр сейсмического мониторинга первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети около пяти часов утра.

По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 ноября подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.

Перед этим землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси 29 октября.