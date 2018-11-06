10:59 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207236:Polishuk

В Грузии произошло два землетрясения

Два новых землетрясения с разницей в три минуты зафиксированы в западной части Грузии во вторник утром, 6 ноября.

В Грузии произошло два землетрясения

Подземные толчки магнитудой 5,1 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в западной части страны. Как сообщил национальный центр сейсмического мониторинга первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети около пяти часов утра.

По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 ноября подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.

Перед этим землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси 29 октября.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области произошел взрыв бытового газа, пострадал мужчина Легендарные Spice Girls отправляются в мировое турне Парламент во вторник рассмотрит закон о гуманитарном разминировании на Донбассе Короля Бельгии обязали пройти тест на отцовтсво
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив