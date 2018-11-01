07:29 01.11.2018 | Общество | Новости
100206898:Polishuk

В Китае произошло землетрясение

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в ночь на четверг, 1 ноября, произошло землетрясение.

В Китае произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения был зафиксирован 148 километрах южнее города Карамай.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в понедельник вечером, 29 октября, в грузинской столице Тбилиси произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, подземные толчки были зафиксированы в 22:22 в Исани-Самгорском районе грузинской столицы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались также и в других районах Тбилиси.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе горела свалка и автомобили - ФОТО "Укрпошта" увеличила доходы В Одессе во время матча прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО Из-за приезда Меркель центр Киева перекроют почти на день
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив