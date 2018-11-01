В Китае произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения был зафиксирован 148 километрах южнее города Карамай.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в понедельник вечером, 29 октября, в грузинской столице Тбилиси произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, подземные толчки были зафиксированы в 22:22 в Исани-Самгорском районе грузинской столицы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались также и в других районах Тбилиси.