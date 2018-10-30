Францию парализовал внезапный снегопад

В юго-центральной части страны сегодня в некоторых городах и деревнях выпало до 40 сантиметров снега, что вызвали хаос на дорогах. Как сообщает Reuters, на данный момент в стране обесточено почти 200 тысяч домов.

Неожиданные для этого сезона метели обрушились также на Овернь-Рона-Альпы и близлежащие районы, юг страны и западнее от Лиона.

Толстый слой снег покрыл дороги, что привело к коллапсу на дорогах, где застряло в городах сотни автомобилей.

Около 900 грузовиков стоят одновременно, и несколько сотен водителей покинули свои машины в поисках ночлега.

Местные власти сообщают, что 195 000 домов в двух центральных регионах страны - Лимузене и Долине Луары отсутствует электричество, а рабочие пытаются восстановить связь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии бушует непогода: дождь с градом затопил дороги Рима и несколько станций метро. На данный момент стихия уже убила 11 человек.