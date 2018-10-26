В России высокопоставленный чиновник добровольно отказался от части зарплаты

Согласно опубликованной информации, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о сокращении зарплаты высокопоставленных чиновников в штате сотрудников его ведомства.

Таким образом, заработная плата самого главного управляющего будет уменьшена на 15 процентов. Заместители главы региона, председатель правительства, а также его заместители станут получать на 10 процентов меньше, а региональные министры "обеднеют" на целых 5 процентов.

Кроме того, своим указом губернатор снизил зарплаты руководителя администрации и заместителей губернатора, а также председателя правительства и его заместителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции.