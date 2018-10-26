23:40 26.10.2018 | Общество | Новости
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В России высокопоставленный чиновник добровольно отказался от части зарплаты

В соседней России Ульяновский губернатор уменьшил себе зарплату на 15 процентов. Об этом передает Meduza.
 

В России высокопоставленный чиновник добровольно отказался от части зарплаты

Согласно опубликованной информации, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о сокращении зарплаты высокопоставленных чиновников в штате сотрудников его ведомства. 

Таким образом, заработная плата самого главного управляющего будет уменьшена на 15 процентов. Заместители главы региона, председатель правительства, а также его заместители станут получать на 10 процентов меньше, а региональные министры "обеднеют" на целых 5 процентов. 

Кроме того, своим указом губернатор снизил зарплаты руководителя администрации и заместителей губернатора, а также председателя правительства и его заместителей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", зарплаты в Украине растут темпами выше инфляции


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