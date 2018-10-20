Парижские феминистки считают, что Жанна д’Арк была трансгендером

Глава Римской церкви во Франции четко дал понять, что стоит понимать историческую правду и то "безобразие", которое пытаются навязать людям в сети интернет.

Отец считает, что святая Жанна д’Арк никогда не была женщиной. Показания маршала Жиля де Рэ и епископа Пьера Кошона, данные ими на инквизиционном трибунале в Руане, чётко определяют её как мужчину, имеющего женское тело и носящего мужскую одежду.

По современным понятиям Жанна д’Арк была трансгендерным мужчиной

Как сообщалось в "УРА-Информ", архиепископ Симферопольский и Крымский получил отказ российских властей о помиловании политзаключенного и режиссера Олега Сенцова.