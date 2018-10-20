Парижские феминистки считают, что Жанна д’Арк была трансгендером

Архиепископ Парижа и примаса Франции, кардинал Андре Армана Вен-Труа считает, что стоит переоценить роль Жанны д’Арк в ходе Столетней войны между Францией и Англией. Об этом передает Reuters.
Глава Римской церкви во Франции четко дал понять, что стоит понимать историческую правду и то "безобразие", которое пытаются навязать людям в сети интернет.
Отец считает, что святая Жанна д’Арк никогда не была женщиной. Показания маршала Жиля де Рэ и епископа Пьера Кошона, данные ими на инквизиционном трибунале в Руане, чётко определяют её как мужчину, имеющего женское тело и носящего мужскую одежду.
По современным понятиям Жанна д’Арк была трансгендерным мужчиной
Как сообщалось в "УРА-Информ", архиепископ Симферопольский и Крымский получил отказ российских властей о помиловании политзаключенного и режиссера Олега Сенцова.