Балуха этапировали в колонию Керчи

Он проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев. Как сообщил сайт Крым.Реалии, ссылаясь на слова заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время жена Балуха Наталья накануне сообщила, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Напомним, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Как сообщал УРА-Информ, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.