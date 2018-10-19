07:29 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Балуха этапировали в колонию Керчи

Украинец Владимир Балух в четверг, 18 октября, прибыл в Керченскую колонию аннексированного Крыма.

Балуха этапировали в колонию Керчи

Он проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев. Как сообщил сайт Крым.Реалии, ссылаясь на слова заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время жена Балуха Наталья накануне сообщила, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Напомним, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Как сообщал УРА-Информ, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.


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