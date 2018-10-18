Ураган "Майкл" уже забрал 33 жизни

По состоянию на утро четверга, 18 октября, власти штатов сообщили, что жертвами стали как минимум 33 человека. При этом, как сообщает USA Today, большинство погибших зафиксировано в штате Флорида.

Тут количество жертв уже достигло 23 человека. Еще 10 человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

Также сообщается, что в результате стихийного бедствия более 15 тысяч домов получили повреждения, а еще 4,2 тысяч домов быль разрушены полностью. Кроме этого, за время стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 16 тысяч человек.

В свою очередь шериф Том Форд рассказал, что спасатели закончили первый этап поисковых работ. Теперь они должны перейти ко второму, где займутся городами, что сильнее всего пострадали от урагана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее речь шла о 29 погибших в результате урагана. Вчера было известно, что ураган убил 20 человек во Флориде, пять - в Вирджинии, троих - в Северной Каролине и одного в Джорджии.