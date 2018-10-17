По всему миру произошел сбой Youtube

Эту информацию компания подтвердила в своем микроблоге в Twitter.

В своем сообщении компания поблагодорила людей за обращение внимания на проблему с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Они уведомили, что работают над решением этой проблемы и сообщат, как только ее исправят.

В частности, больше всего жалоб поступало из Европы, Австралии, США и Японии. В Украине сбои начали фиксировать в районе четырех утра. На данный момент известно, что 43% всех жалоб были о проблемах с просмотром видео, 37% пользователей не могли зайти на сайт, а еще 18% - авторизоваться.

На данный момент видеохостинг работает в штатном режиме без любых неполадок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", во все мире произошел глобальный сбой в работе Instagram. По словам пользователей, невозможно было обновить ленту фотографий.