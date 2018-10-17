10:09 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всему миру произошел сбой Youtube

Ночью, 17 октября, пользователи из разных уголков мира жаловались на проблемы в работе с видеохостинговим сайтом YouTube.

По всему миру произошел сбой Youtube

Эту информацию компания подтвердила в своем микроблоге в Twitter.

В своем сообщении компания поблагодорила людей за обращение внимания на проблему с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Они уведомили, что  работают над решением этой проблемы и сообщат, как только ее исправят. 

В частности, больше всего жалоб поступало из Европы, Австралии, США и Японии. В Украине сбои начали фиксировать в районе четырех утра.  На данный момент известно, что 43% всех жалоб были о проблемах с просмотром видео, 37% пользователей не могли зайти на сайт, а еще 18% - авторизоваться.

На данный момент видеохостинг работает в штатном режиме без любых неполадок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", во все мире произошел глобальный сбой в работе Instagram. По словам пользователей, невозможно было обновить ленту фотографий.


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