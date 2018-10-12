В четверг боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня

Вместе с тем боевики 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 10 раз.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, враг в основном стрелял по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединский противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Водяного кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

По данным разведки, двух боевиков прошедшие сутки уничтожено и шесть получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки среду, 10 октября, российские наемные войска и подчиненные им боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом 12 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих погибло. Еще трое наших бойцов получили ранения.