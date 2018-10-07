11:44 07.10.2018 | Общество | Новости
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Мелания Трамп оскорбила кенийцев своим головным убором

Американская The New York Times снова в очередной раз раскритиковала "оскорбительный" гардероб Мелании Трамп.

Мелания Трамп оскорбила кенийцев своим головным убором

Сообщается, что на сафари в Кении первая леди США надела на голову белый пробковый шлем, который газета называет традиционным "символом европейского колониализма". 

Для некоторых людей, особенно знакомых с историей Африки, выбор головного убора, так тесно связанного с эксплуатацией африканцев это большая ошибка на глобальной сцене. 

Местные издания покамест никак не отреагировали на "вызывающий" убор Мелани. У США есть большие интересы в Африке, где на ее пути уже давно стоит Китай, так что такой неадекватный символический жест может негативно повлиять на взаимоотношения между двумя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в сеть попали фотографии выражение лица первой леди США Мелании Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиним и ее супруга Дональдом Трампом.  


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