Мелания Трамп оскорбила кенийцев своим головным убором

Сообщается, что на сафари в Кении первая леди США надела на голову белый пробковый шлем, который газета называет традиционным "символом европейского колониализма".

Для некоторых людей, особенно знакомых с историей Африки, выбор головного убора, так тесно связанного с эксплуатацией африканцев это большая ошибка на глобальной сцене.

Местные издания покамест никак не отреагировали на "вызывающий" убор Мелани. У США есть большие интересы в Африке, где на ее пути уже давно стоит Китай, так что такой неадекватный символический жест может негативно повлиять на взаимоотношения между двумя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в сеть попали фотографии выражение лица первой леди США Мелании Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиним и ее супруга Дональдом Трампом.