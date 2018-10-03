10:43 03.10.2018 | Общество | Новости
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В Испании показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop

В Испании в городе Пуэрто-де-Санта-Мария, третьего октября, презентовали первую большую пассажирскую капсулу вакуумного поезда Hyperloop. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Испании показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop

Отметим, что капсулу планируют перевезти во французский город Тулуза для дополнительной сборки. Поезд имеет длину 32 метра и весит более пяти тонн.

Впервые использовать такой поезд планируют на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известного как HyperloopTT. Предполагается, что из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас на Hyperloop можно будет доехать за 20 минут.

Добавим, Украине также планируют построить тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop в 2019 году

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.


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