В Испании показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop

Отметим, что капсулу планируют перевезти во французский город Тулуза для дополнительной сборки. Поезд имеет длину 32 метра и весит более пяти тонн.

Впервые использовать такой поезд планируют на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известного как HyperloopTT. Предполагается, что из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас на Hyperloop можно будет доехать за 20 минут.

Добавим, Украине также планируют построить тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop в 2019 году

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.