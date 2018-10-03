В Испании показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop

В Испании в городе Пуэрто-де-Санта-Мария, третьего октября, презентовали первую большую пассажирскую капсулу вакуумного поезда Hyperloop. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отметим, что капсулу планируют перевезти во французский город Тулуза для дополнительной сборки. Поезд имеет длину 32 метра и весит более пяти тонн.
Впервые использовать такой поезд планируют на одном из первых коммерческих путей калифорнийского стартапа, известного как HyperloopTT. Предполагается, что из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас на Hyperloop можно будет доехать за 20 минут.
Добавим, Украине также планируют построить тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop в 2019 году
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.