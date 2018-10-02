МИД предупреждает, что путешествие в Индонезию небезопасно

За последнюю неделю там произошли ряд мощных землетрясений, которые вызвали цунами возле берегов страны. В связи с чем посольство Украины в Республике Индонезия рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения города Палу и район Донггала провинции Центральный Сулавеси.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник утром, 2 октября, пресс-службой Министерства иностранных дел Украины. В информации также размещена ссылка, по которой можно ознакомиться с подробной информацией о безопасности аспектов пребывания в Индонезии:: https://indonesia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, дипломаты рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Республике Индонезия или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индонезии в ночь на вторник, 2 октября, произошли два новых землетрясения. Магнитуда подземные толчки составила 5,9 и шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, первое землетрясение произошло около трех часов ночи в 40 километрах от индонезийского острова Сумба, на котором проживают около 750 тысяч человек.