Телеканал "UA:Перший" отключили за долги, - Аласания

Трансляция отключена за долги. Об этом сообщил глава правление "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураб Аласания.

По его словам, за последние десять месяцем НСТУ задолжал концерну 69 миллионов гривен.

Сегодня телекомпании отключили сигнал, так как требуют оплату за распространение сигнала. Концерн РРТ сам под угрозой отключения от энергосети за долги. А если их отключат, тогда пропадет сигнал всех каналов, - пояснил Аласания, добавив, что сам он воспринимает эту ситуацию, как давление на СМИ.

Он также напомнил, что концерн РРТ находится под руководством государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которую возглавляет Леонид Евдоченко.

Его позиция на сегодняшний день отключить нас от сигнала, - сказал Аласания.

Информацию об отключении вещания "UA: Первый" подтвердили и в официальном письме Концерна РРТ, который был направлен 24 сентября 2018.

Напомним, 16 июня 2018 года аналоговую трансляцию телеканала "UA: Первый" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов отключили за долги.

Как сообщал УРА-Информ, с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 миллиона гривен.