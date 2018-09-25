08:15 25.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чтобы провести выборы в Донбассе нежно как минимум шесть месяцев мира, - Волкер

Для проведения новых выборов в Донбассе необходимо как минимум шесть месяцев соблюдать перемирие.

Чтобы провести выборы в Донбассе нежно как минимум шесть месяцев мира, - Волкер

Нужно время для проверки списков избирателей, определения механизма, создания условий, при которых люди смогут безопасно вести избирательную кампанию. Такое мнение в понедельник, 24 сентября, в эфире радио Эхо Москвы высказал специальный представитель Госдепартамента Соединенныш Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом, комментируя дорожную карту этих шести месяцев, Волкер отметил, что необходимо развернуть военные силы на всем районе такого размера за короткий период времени будет физически невозможно.

На мой взгляд, нам следует начать с некоторых наиболее чувствительных участков, по которым зашли в тупик переговоры в Минске и переговоры в нормандском формате, - отметил спецпредставитель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер заверил, что Соединенные Штаты Америки имеют данные о численности, организации и командовании регулярных российских войск на Донбассе. Помимо регулярных войск Россия активно привлекает к участию в гибридной войне против Украины военных-контрактников, - пояснил он.


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