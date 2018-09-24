11:32 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Государственной Думы Российской Федерации, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Он должен явится к следователю 27 сентября. Как сказано в повестке, обнародованной в понедельник, 24 сентября, в газете "Урядовый курьер" гражданин Российской Федерации Жириновский проживающий в городе Москва в соответствии с требованиями Уголовного Кодекса Украины вызывается на девять часов утра к старшему следователю Македонскому по адресу город Киев, улица, Владимирская, 33

Жириновского ждут в СБУ для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого, а также для предоставления доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве №12014000000000292 от 24.07.2014 года, - говорится в повестке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной думы Российской Федерации за поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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