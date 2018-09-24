22:32 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа.

Сенцов стал почетным гражданином Парижа

В понедельник, 24 сентября, городской совет столицы Франции единогласно поддержал предоставление звания почетного гражданина заключенному по политическим мотивам в Российской Федерации. При этом мэр города Анн Идальго заявила, что Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима якобы за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Как сообщал УРА-Информ, Сенцов, удерживаемый в российской колонии, сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем. При этом он страдает от дистрофии, анемии и гипоксии.


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