12:23 24.09.2018 | Общество | Новости
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Сегодня в мире отмечают Всемирный день без автомобиля

Сегодня, 24 сентября, по всему миру проходят акции в поддержку альтернативных транспортных средст, который также широко известен, как "День без автомобиля".

Сегодня в мире отмечают Всемирный день без автомобиля

День без автомобиля впервые провели в 1973 году в Швейцарии, когда правительство страны в связи с топливным кризисом призвал граждан отказаться от машин на четыре дня.

Уже с 2002 года неделя мобильности стал всемирным и проходит с 16 по 22 сентября. Главный месседж акции - создать максимально комфортные условия, чтобы каждый автомобилист как можно реже возвращался к своему автомобилю и чаще пользовался альтернативными транспортными средсвами.

В Украине к этой дате традиционно в выходные дни проводят веломарафоны и благотворительные забеги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", начало недели в Киеве - утренние пробки в городе практически достигли отметки в 7 баллов. 


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