Возле острова Гуам произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 23 сентября, неподалеку от острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение.
Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки начались около шести часов утра по местному времени.
Эпицентр подземных толчков был расположен в 207 километрах в юго-восточной стороне от населенного пункта Дедедо.
Также известно, что очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
На данный момент нет данных о том, вызовет ли землетрясение цунами и есть ли последствия подземных толчков. Местные власти также пока не предоставили комментариев по этому поводу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в северо-востоку от японского населенного пункта Иваки в ночь на среду, 1 августа, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.