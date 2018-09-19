В Ужгороде вновь цвести магнолия - ФОТО

Так, в Ужгороде уже третий раз за год зацвели магнолии. Как сообщает во вторник, 18 сентября, местное издание Mukachevo.net, таком аномальное явление можно увидеть на набережной Независимости.

Тут деревья выпустили полураскрытые бутоны магнолий. Обычно дерево цветет весной, в апреле или мае. Однако дерево в сентябре зацвело уже третий раз, в июле магнолия неожиданно расцвело во второй раз.

Биологи говорят, то, что она расцвела в сентябре, обусловлено особенностью вида. Кроме того, влияет температура и влажность воздуха.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Минском массиве неожиданно снова зацвели каштаны. Такое аномальное явление можно наблюдать на улице Полярной. Как сообщили в среду, 12 сентября, в группе "Жизнь Минского массива - Оболонский район" на странице в Facebook, сегодня на Минском массиве повторно зацвели каштаны.