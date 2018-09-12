В турецкой Анталье произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр толчков находился на глубине 60 километров и в 103 километрах к югу от Антальи.

На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщалось. Вместе с тем газета Hurriyet пишет, что толчки ощущались во всех районах провинции Анталья и в Испарте.

Накануне в том же районе были зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9 баллов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Его эпицентр находился в районе Ибура, ядро толчков залегало на глубине 37 километров. Число погибших от сильного землетрясения в северной Японии возросло до 44 человек.